Ваня нашел в лесу 108 грибов, причем рыжиков было в 3 раза больше, чем подосиновиков, подберезовиков на 10 больше чем рыжиков, а боровиков в 2 раза больше, чем подберезовиков. Сколько грибов каждого вида нашел Ваня?
Математика
Ваня нашел в лесу 108 грибов, причем рыжиков было в 3 раза больше, чем подосиновиков, подберезовиков на 10 больше чем рыжиков, а боровиков в 2 раза больше, чем подберезовиков. Сколько грибов каждого вида нашел Ваня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- боровиков 2х- подосиновиков 6х- рыжиков 6х+ 10- подберезовиков х+ 2х+ 6х+ 6х+ 10= 108 15х= 108- 10 15х= 98 х= 98: 15 в условии точно нет ошибок? целое число не получается
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