Ваня нашел в лесу 108 грибов, причем рыжиков было в 3 раза больше, чем подосиновиков, подберезовиков на 10 больше чем рыжиков, а боровиков в 2 раза больше, чем подберезовиков. Сколько грибов каждого вида нашел Ваня?

Математика

Ваня нашел в лесу 108 грибов, причем рыжиков было в 3 раза больше, чем подосиновиков, подберезовиков на 10 больше чем рыжиков, а боровиков в 2 раза больше, чем подберезовиков. Сколько грибов каждого вида нашел Ваня?

Автор: Гость