Запиши какую нибудь десятичную дробь с 4 десятичными знаками и прочитай её
Математика
Запиши какую нибудь десятичную дробь с 4 десятичными знаками и прочитай её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,5764 Нуль целых, 5764 тисячных
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