Что такое словосочетание? Отправьте схему плииз
Русский язык
Что такое словосочетание? Отправьте схему плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное + зависимое слово На главным вверху ты ставишь крестик и введешь стрелочку к зависимому.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте словосочетания отметьте в них крестиком Главные слова Какое правило вы использовали вставляя пропущенные буквы
Русский язык
Русский язык
К каким мифам восходят фрозеологизмы:яблоко раздора,дамоклов меч,прокрустоголож??. Что они означают сегодня?
Математика