Что такое словосочетание? Отправьте схему плииз

Русский язык
Что такое словосочетание? Отправьте схему плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главное + зависимое слово На главным вверху ты ставишь крестик и введешь стрелочку к зависимому.
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