Измени глаголы стучать петь звать читать по лицам и числам Выделите окончания
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Измени глаголы стучать петь звать читать по лицам и числам Выделите окончания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 лицо ед. ч. - стучУ, поЮ, зовУ, читаЮ. 1 лицо мн. ч. - стучИМ, поЁМ, зовЁМ, читаЕМ. 2 лицо ед. ч. - стучИШЬ, поЁШЬ, зовЁШЬ, читаЕШЬ. 2 лицо мн. ч. - стучИТЕ, поЁТЕ, зовЁТЕ, читаЕТЕ. 3 лицо ед.ч. - стучИТ, поЁТ, зовЁТ, читаЕТ. 3 лицо мн. ч. - стучАТ, поЮТ, зовУТ, читаЮТ. ТАКИМИ буквами обозначены окончания.
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