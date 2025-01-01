В вагон погрузили 3 т апельсинов,мандаринов и яблок.Из них 325 кг апельсинов,а манда??инов в3 раза больше ,чемапельсинов.Сколько килограммов яблок погрузили в вагон
Математика
В вагон погрузили 3 т апельсинов,мандаринов и яблок.Из них 325 кг апельсинов,а манда??инов в3 раза больше ,чемапельсинов.Сколько килограммов яблок погрузили в вагон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 325*3 равно 975 (кг.) мандаринов 2)3000-975 равно 2025 3 т. равно 3000 кг.
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