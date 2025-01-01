В вагон погрузили 3 т апельсинов,мандаринов и яблок.Из них 325 кг апельсинов,а манда??инов в3 раза больше ,чемапельсинов.Сколько килограммов яблок погрузили в вагон

Математика

В вагон погрузили 3 т апельсинов,мандаринов и яблок.Из них 325 кг апельсинов,а манда??инов в3 раза больше ,чемапельсинов.Сколько килограммов яблок погрузили в вагон

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