Составьте 10 предложений с чередующимися корнями (5 сложных,5 простых). ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

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В ночном небе блестят далекие, недостижимые звезды. ( чередоване корней блест - блист) Остров Мадагаскар расположен в Индийском океане. ( чередование корней лаг-лож) Великий художник сотворил произведение искусства. (чередование корней твор - твар) В окошке соседнего дома загорелся свет. ( гор-гар) Мать приучает детей застилать по утрам кровать (стел-стил) Ближе к ночи во всем домах задернуты шторы (дер - дир) Учителя спорят между собой о новых правилах русского языка. (спор - спар) Родители запирают сына дома за плохое поведение (пер - пир) Детей из школы забирает бабушка (бер-бир) Дизайнер измеряет размер своего нового проекта (мер - мир)