1.Найдите сумму 1)3 7/9+5 1/6;2)8 7/16+3 3/10;3)6 8/12+9 7/18;4)9 3/16+4 7/12+3 5/24 ------------- 2.решите уравнение 1)8 3/4-х=3 5/16 2)(х-9 3/7)+5 8/21=6 5/14 Помогите пожалуйста.
Математика
1.Найдите сумму 1)3 7/9+5 1/6;2)8 7/16+3 3/10;3)6 8/12+9 7/18;4)9 3/16+4 7/12+3 5/24 ------------- 2.решите уравнение 1)8 3/4-х=3 5/16 2)(х-9 3/7)+5 8/21=6 5/14 Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. 3 7/9 + 5 1/6 = 3 14/18 + 5 3/18 = 8 17/18 8 7/16 + 3 3/10 = 8 70/160 + 3 48/160 = 11 118/160= 11 59/80 6 8/12 + 9 7/18 = 6 24/36 + 9 14/36= 15 + 38/36 = 16 2/36= 16 1/18 9 3/16 + 4 7/12 + 3 5/24 = 9 9/48 + 4 28/48 + 3 10/48= 16 47/48 №2. 8 3/4 - х = 3 5/16 х= 8 3/4 - 3 5/16 = 8 12/16 - 3 5/16 х= 5 7/16 проверим: 8 3/4 - 5 7/16 = 3 5/16 8 12/16 - 5 7/16 = 3 5/16 3 5/16 = 3 5/16 (х- 9 3/7 ) + 5 8/21 = 6 5/14 х - 9 3/7 = 6 5/14 - 5 8/21 х - 9 3/7 = 6 15/42 - 5 16/42 х - 9 3/7 = 41/42 х=41/42 + 9 3/7 = 41/42 + 9 18/42 х= 10 17/42 проверим: (10 17/42 - 9 3/7 ) + 5 8/21 = 6 5/14 10 17/42 - 9 18/42 + 5 16/42 = 6 5/14 15 33/42 - 9 18/42 = 6 5/14 6 15/42 = 6 5/14 6 5/14 = 6 5/14
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