1.Найдите сумму 1)3 7/9+5 1/6;2)8 7/16+3 3/10;3)6 8/12+9 7/18;4)9 3/16+4 7/12+3 5/24 ------------- 2.решите уравнение 1)8 3/4-х=3 5/16 2)(х-9 3/7)+5 8/21=6 5/14 Помогите пожалуйста.

Математика
1.Найдите сумму 1)3 7/9+5 1/6;2)8 7/16+3 3/10;3)6 8/12+9 7/18;4)9 3/16+4 7/12+3 5/24 ------------- 2.решите уравнение 1)8 3/4-х=3 5/16 2)(х-9 3/7)+5 8/21=6 5/14 Помогите пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. 3  7/9   + 5  1/6 = 3  14/18   +  5  3/18 = 8  17/18 8  7/16 + 3  3/10 = 8   70/160  +  3  48/160 =  11  118/160= 11  59/80 6  8/12  +  9  7/18 = 6   24/36  +  9  14/36= 15 + 38/36 = 16  2/36= 16  1/18 9  3/16  +  4  7/12  + 3  5/24 = 9  9/48 + 4  28/48  + 3  10/48= 16  47/48 №2. 8  3/4   -  х =  3  5/16  х= 8  3/4  -  3  5/16  =  8   12/16   - 3  5/16   х= 5  7/16 проверим: 8  3/4   -  5  7/16  =  3  5/16 8  12/16     -  5  7/16  =  3  5/16 3   5/16 =  3 5/16 (х- 9   3/7 )  +  5  8/21  =  6  5/14 х  -  9  3/7   = 6  5/14   -  5  8/21 х  -  9  3/7  = 6    15/42    -   5   16/42 х  -  9  3/7  = 41/42 х=41/42  + 9  3/7  = 41/42  +  9   18/42  х= 10  17/42  проверим: (10   17/42  -  9  3/7  )  + 5  8/21 = 6  5/14 10   17/42   -  9   18/42   +  5   16/42  =  6  5/14 15   33/42  -  9  18/42 = 6  5/14 6   15/42 = 6  5/14 6   5/14  = 6  5/14
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