Как раскрываются психологические истоки личности обломова в главе "Сон обломова " ?

Литература
Как раскрываются психологические истоки личности обломова в главе "Сон обломова " ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так что там уже становится ясно что он может такое увидеть лишь во сне или же мечтая на диване но никак не добъется этого на яву)
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