Помогите пле, мне надо составить предложение .Запутался. В1
Английский язык
Помогите пле, мне надо составить предложение .Запутался. В1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Galileo first made the telescope in the sixteethn
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