Ответь на вопросы: Сравни природу тундры и природу зоны арктических пустынь.Чем о??ъясняется съодство и различие?Привидите примеры нарушения человеком экологических связей в тундре.К чему это приводит?Что нужно сделать что бы э...

Окружающий мир
Ответь на вопросы: Сравни природу тундры и природу зоны арктических пустынь.Чем о??ъясняется съодство и различие?Привидите примеры нарушения человеком экологических связей в тундре.К чему это приводит?Что нужно сделать что бы этого не допускать?
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Автор: Гость
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Гость:
Атлас в помощь там всё прикрасно написано
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