Ответь на вопросы: Сравни природу тундры и природу зоны арктических пустынь.Чем о??ъясняется съодство и различие?Привидите примеры нарушения человеком экологических связей в тундре.К чему это приводит?Что нужно сделать что бы э...

Окружающий мир

Ответь на вопросы: Сравни природу тундры и природу зоны арктических пустынь.Чем о??ъясняется съодство и различие?Привидите примеры нарушения человеком экологических связей в тундре.К чему это приводит?Что нужно сделать что бы этого не допускать?

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