Помогите пожалуйста. Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь Земли. Напишите письмо другу, в котором вы опишете это путешествие и свои ощущения.
География
Помогите пожалуйста. Представьте, что вы участвуете в научной экспедиции в глубь Земли. Напишите письмо другу, в котором вы опишете это путешествие и свои ощущения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотри фильм "Земное ядро, бросок в преисподнию" и всё поймёшь
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