Срочно!!!!!!Пожалуйста!!!! Не складывая дроби, сравните с числом 10 сумму: а) 4,79 + 4,538; ??) 2,901 + 2,809 + 2,999; б) 6,124 + 4,001; г) 4,356 + 3,05 + 3,204; Образец: 8,65 + 0,936 lt; 9 + 1 = 10; 7,031 + 3,28 gt; 7 + 3 ...

Математика

Срочно!!!!!!Пожалуйста!!!! Не складывая дроби, сравните с числом 10 сумму: а) 4,79 + 4,538; ??) 2,901 + 2,809 + 2,999; б) 6,124 + 4,001; г) 4,356 + 3,05 + 3,204; Образец: 8,65 + 0,936 lt; 9 + 1 = 10; 7,031 + 3,28 gt; 7 + 3 = 10.

Автор: Гость