Что за город где 560 мм осадков и 400 мм испаряемости?
География
Что за город где 560 мм осадков и 400 мм испаряемости?
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Гость:
Город Кириллов, Вологодская область.
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