Найдите третью сторону треугольника, если две его стороны равны 1 см и 2√3 см, а уго?? между ними 150°

Геометрия

Найдите третью сторону треугольника, если две его стороны равны 1 см и 2√3 см, а уго?? между ними 150°

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