Найдите третью сторону треугольника, если две его стороны равны 1 см и 2√3 см, а уго?? между ними 150°
Геометрия
Найдите третью сторону треугольника, если две его стороны равны 1 см и 2√3 см, а уго?? между ними 150°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем по теореме косинусов a^2=b^2+c^2-2bc*cos(150) a^2=1+12-4*sqrt(3)*(-sqrt3/2) a^2=13+6 a=sqrt(19)
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