Как называется операция деления числителя и знаменателя дроби на их общий делите??ь

Математика
Как называется операция деления числителя и знаменателя дроби на их общий делите??ь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сокращение дроби.........
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