Исключения в английском языке сравнительной и превосходной степени
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Исключения в английском языке сравнительной и превосходной степени
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Good - better - the best bad - worse - the worst far - further - the furthest little - less - the least many - more - the most old - older | elder - the oldest | the eldest
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