Проект о Пушкине для 3 го класса помогите пожалуйста
Литература
Проект о Пушкине для 3 го класса помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Прадедом поэта по матери был африканец Абрам Петрович Ганнибал, являвшийся воспитанником и слугой царя Петра I. Надежда Осиповна – мать Александра Сергеевича. Отец – Сергей Львович. Его начальным образованием занимался француз. Также в воспитании принимали участие бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и няня Арина Родионовна. Свою комедию “Похититель” он один “разыгрывает” перед сестрой. Взрослые не придают значения поэтическим упражнениям мальчика. До нас не дошло даже отрывков из этих ранних произведений.
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