Составьте объявление. Укажите в нём, рабочие каких профессий требуются на предприятии. Обозначьте суффиксы существительных.
Русский язык
Составьте объявление. Укажите в нём, рабочие каких профессий требуются на предприятии. Обозначьте суффиксы существительных.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На предприятие требуются сотрудники. Сварщики, электрики, водители погрузчиков, дворники. Водитель суфф- тель сварщики, электрики, дворники, сотрудники- суффикс ик предприятие суффикс т, и
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены): Вожатый сп??осил почему мы не спим. Где же крепость спросил он с удивлением...
Окружающий мир
Ответь на вопросы: Сравни природу тундры и природу зоны арктических пустынь.Чем о??ъясняется съодство и различие?Привидите примеры нарушения челове...
Английский язык
II.Вставьте нужные предлоги и союзы из приведённых в списке. besides up at from in to for otherwise when before on by out with 1. Let’ meet...
Русский язык