Составьте объявление. Укажите в нём, рабочие каких профессий требуются на предприятии. Обозначьте суффиксы существительных.

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Составьте объявление. Укажите в нём, рабочие каких профессий требуются на предприятии. Обозначьте суффиксы существительных.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На предприятие требуются сотрудники. Сварщики, электрики, водители погрузчиков, дворники. Водитель суфф- тель сварщики, электрики, дворники, сотрудники- суффикс ик предприятие суффикс т, и 
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