Слово окрестность это словарное слово или или нет?
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Слово окрестность это словарное слово или или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, проверяется словом "крест"
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