Напишите сочинение на тему "чудный собор"

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Напишите сочинение на тему "чудный собор"
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Идея создания собора заключалась в духовном единстве. Соборные движения способствуют объединению целей, стремлению к добру и счастью. Поэтому и снаружи Собор представляет собой большое здание, объединяющее в себе несколько церквей или храмов. Во все времена церкви и соборы строились с особой роскошью, поэтому его непревзойденную красоту необходимо видеть своими глазами. Величественный вид храма вызывает восторг и оставляет после себя незабываемые впечатления.Купола с золотыми крестами располагаются на разной высоте, как бы подымаясь снизу вверх, а в самом верху находится основной купол. Притвор (так называется вход в собор) расписан изображениями ангелов. Ярким солнечным днём наружные росписи просто ослепляют своей красотой. Ночью купола придают зданию величественный вид, так как освещены церковными светильниками. Однако, в период революционных потрясений собор пережил множество гонений и осквернений. В храме находилась чудотворная икона Божий Матери и Животворящий Крест Господень, к которым прибегали многие страждущие, и до последнего времени они оставались в Церкви. Проходят дни, года, десятилетия, всё меняется, и только собор недвижен и нерушим. Этот чудное объединение нескольких храмов вдохновляет всех в любое время суток, в любую погоду.Внутри собора находятся несколько алтарей. Богослужения происходят по образу Христа и двенадцати апостолов, здесь настоятель и двенадцать служащих священников. В каждом уголке стоят иконы, и рядом с каждой иконкой стоят свечи. Окна в виде икон состоят из мозаики. Прекрасный вид создают яркие витражи с изображением ликов святых. Именно витражам в соборе отводится особое внимание. В Средние века считалось, что пространство, находящееся внутри храма — святое место, и, соответственно, свет, проникающий с улицы внутрь, должен быть необычным (не солнечным и не лунным). Поэтому было принято решение об использовании преломлённого с помощью разноцветным витражных окон света, который должен был как бы разграничивать миры того и этого света.Пожалуй, каждый собор можно было бы назвать чудным, и не только снаружи, но и внутри самого здания. Так как собор является святым местом, вокруг него всегда царит особая спокойная атмосфера. Незабываемый вид собора создаётся ранним, холодным или тёплым утром, с восходом солнца, когда еще на улице нет суеты, что позволяет укрепить веру во Всевышнего.

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