В) 12+ 15a + 24a = 5a при a=0 a=3 г) 26 + 14b - 4b при b= 4 b=10
Математика
В) 12+ 15a + 24a = 5a при a=0 a=3 г) 26 + 14b - 4b при b= 4 b=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) 12+15а+24а=5а а=0 12+15*0+24*0=5*0 12+0+0=0 Ответ 12 12+15а+24а=5а а=3 12+15*3+24*3=5*3 12+45+72=15 129-15=0 Ответ 114 г) 26+14б-4б б=4 26+14*4-4*4=26+56-16=66 Ответ 66 26+14б-4б б=10 26+14*10-4*10=26+140-40=126 Ответ 126
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