В) 12+ 15a + 24a = 5a при a=0 a=3 г) 26 + 14b - 4b при b= 4 b=10

Математика

В) 12+ 15a + 24a = 5a при a=0 a=3 г) 26 + 14b - 4b при b= 4 b=10

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