Дтп.Обязанности водителя и пешехода.ОБЖ
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Дтп.Обязанности водителя и пешехода.ОБЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водитель должен оградить место дтп - вызвать гаи - и вызвать скорую если она требуется . Отвезти раненого самостоятельно если нет возможности вызова скорой а про пешехода не знаю ) с дтп не должен убегать как и водитель
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