Помогите решить способом подстановки систему 3x-2y=4 2x-3y= - 9 помогите решить. с объяснением

Гость: Гость:

3x-2y=4 2x-3y=-9 Выразим y в первом уравнении: y=1,5x-2 (3x-2y=4 -2y=4-3x 2y=3x-4 y=1,5x-2) Подставляем это во второе уравнение, вот как будет выглядеть система: y=1,5x-2 2x-3(1,5x-2)=-9 Решаем уравнение: 2x-3(1,5x-2)=-9 2x-4,5x+6=-9 -2,5x=-15 x=6 Тогда находим y подставляя в любое уравнение значение x y= 1,5*6-2=9-2=7 Ответ: x=6, y=7