Один из удобных лабораторных способов получения газа X ( плотность по воздуху 1,17)

Химия
Один из удобных лабораторных способов получения газа X ( плотность по воздуху 1,17)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dвозд(газа Х)=Mr(газа Х)/29 Mr(газа Х)=1,17×29=34 С такой молекулярной массой подходят два вещества: сероводород H2S и фосфин PH3. лабораторное получение сероводорода - взаимодействие сульфида алюминия с водой: Al2S3+6H2O=2Al(OH)3+3H2S лабораторное получение фосфина- кипячение белого фосфора в концентрированном водном растворе гидроксида натрия: P4(тв.)+3NaOH(водн.)+3H2O(ж.)=3NaH2PO2(водн.)+PH3(газ)
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