Нужно придумать басню ! Она должна быть маленькая !

Литература
Нужно придумать басню ! Она должна быть маленькая !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басни крылова. "Соседка, слышала ль ты добрую молву? - Вбежавши, Крысе Мышь сказала. - Ведь кошка, говорят, попалась в когти льву? Вот отдохнуть и нам пора настала! " - "Не радуйся, мой свет, - Ей Крыса говорит в ответ. - И не надейся по-пустому! Коль до когтей у них дойдет, То, верно, льву не быть живому; Сильнее кошки зверя нет! " Я сколько раз видал, приметьте это сами: Когда боится трус кого, То думает, что на того Весь свет глядит его глазами.
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