В каких районах нашей страны коэффициент увлажнения больше 1,в каких меньше 1 и почему?

География
В каких районах нашей страны коэффициент увлажнения больше 1,в каких меньше 1 и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольший коэффициент увлажнения в районах умеренного и субтропического пояса. Например: Кубань, Сев. Кавказ, Ростовская область и т.д.
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