К каким мифам восходят фрозеологизмы:яблоко раздора,дамоклов меч,прокрустоголож??. Что они означают сегодня?
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К каким мифам восходят фрозеологизмы:яблоко раздора,дамоклов меч,прокрустоголож??. Что они означают сегодня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
блоко раздора в древнегреческих мифах золотое яблоко, на котором было написано «прекраснейшей» (др.-греч. τῇ καλλίστῃ), подброшенное Эридой на свадьбе Пелея и Фетиды и ставшее причиной ссоры Геры, Афины и Афродиты. Парис присудил это яблоко Афродите, что косвенным образом привело к Троянской войне. Поэтому выражение «яблоко раздора» стало эвфемизмом для любой незначительной вещи или события, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям.
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