К каким мифам восходят фрозеологизмы:яблоко раздора,дамоклов меч,прокрустоголож??. Что они означают сегодня?

Русский язык
К каким мифам восходят фрозеологизмы:яблоко раздора,дамоклов меч,прокрустоголож??. Что они означают сегодня?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
блоко раздора в древнегреческих мифах золотое яблоко, на котором было написано «прекраснейшей» (др.-греч. τῇ καλλίστῃ), подброшенное Эридой на свадьбе Пелея и Фетиды и ставшее причиной ссоры Геры, Афины и Афродиты. Парис присудил это яблоко Афродите, что косвенным образом привело к Троянской войне. Поэтому выражение «яблоко раздора» стало эвфемизмом для любой незначительной вещи или события, которое может привести к масштабным, непредсказуемым и, зачастую, разрушительным последствиям.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Чему равна 4 часа? 4 года
Ответить
Русский язык
Измени глаголы стучать петь звать читать по лицам и числам Выделите окончания
Ответить
География
В каких районах нашей страны коэффициент увлажнения больше 1,в каких меньше 1 и почему?
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТРИ НОМЕРА СЕЙЧАС КОНТРОЛЬНАЯ ПООЖАЛУЙСТА
Ответить
Математика
Решите уравнение 5(14+b)+6b=158
Ответить