Сочинение на тему как защетить наше прошлое

Гость: Гость:

....Без прошлого - нет настоящего! Поэтому мы, люди, должны защищать наше прошлое! Мы должны, даже в некотором роде обязаны знать нашу историю, тем самым мы ее и защитим. Как? Если мы знаем историю, то мы знаем ошибки прошлого, мы можем учится на них, и не совершать новых! История - прямо взаимосвязана с нашим прошлым! Если мы знаем историю, если мы чтим память и прошлое, то мы будем жить достойно!