Составьте словосочетания.Отметьте в них крестиком главные слова.Какое правило вы использовали,вставляя пропущенные буквы? Зд...роваются (когда ?с кем?) Д...рить (что?кому ?) Благодарить (кого?за что?) Изв...ниться (перед ке...

Русский язык
Составьте словосочетания.Отметьте в них крестиком главные слова.Какое правило вы использовали,вставляя пропущенные буквы? Зд...роваются (когда ?с кем?) Д...рить (что?кому ?) Благодарить (кого?за что?) Изв...ниться (перед кем?за что?) Поздравить (кого?как?) Похв...лить (кого?за что?) Восхищение (какое?чем?) Оценивать (что?как?) Прощание (с кем?на какое время?)
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