Самолёт был в полёте в первый день 2ч летел со скоростью 500 километров час а во второй день самолёт был в полёте 3члетел со скоростью 600 километров час Какое расстояние пролетел самолет за 2 дня

Математика

Самолёт был в полёте в первый день 2ч летел со скоростью 500 километров час а во второй день самолёт был в полёте 3члетел со скоростью 600 километров час Какое расстояние пролетел самолет за 2 дня

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