Самолёт был в полёте в первый день 2ч летел со скоростью 500 километров час а во второй день самолёт был в полёте 3члетел со скоростью 600 километров час Какое расстояние пролетел самолет за 2 дня
Математика
Самолёт был в полёте в первый день 2ч летел со скоростью 500 километров час а во второй день самолёт был в полёте 3члетел со скоростью 600 километров час Какое расстояние пролетел самолет за 2 дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1=t1*V1=500*2=1000 км S2=t2*V2=600*3=1800 км Sобщ=S1+S2=1000+1800=2800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Составьте словосочетания отметьте в них крестиком Главные слова Какое правило вы использовали вставляя пропущенные буквы
Русский язык