Как вы понимаете С алюминий =920 дж/кг с' , q спирта =2,7* 10^7 дж/кг
Физика
Как вы понимаете С алюминий =920 дж/кг с' , q спирта =2,7* 10^7 дж/кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Са=920 Дж/кгград для нагревания 1 кг алюминия на 1 град С, надо тепла 920 Дж q=2.7*10^7 Дж/кг при сгорании 1 кг спирта выделяется 27 МДж энергии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Составьте словосочетания отметьте в них крестиком Главные слова Какое правило вы использовали вставляя пропущенные буквы
Русский язык
Русский язык
К каким мифам восходят фрозеологизмы:яблоко раздора,дамоклов меч,прокрустоголож??. Что они означают сегодня?
Математика