Деградация общества , возврат к более примитивным формам организации общественной жизни. запишите ответ
Обществознание
Деградация общества , возврат к более примитивным формам организации общественной жизни. запишите ответ
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