Составить два предложения со словами Зима , лепить , снеговик , дети , быстро , весёлый , на пруду .
Русский язык
Составить два предложения со словами Зима , лепить , снеговик , дети , быстро , весёлый , на пруду .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимой весёлые дети быстро лепят снеговика на пруду. Весёлой зимой дети быстро лепят снеговика на пруду.
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