Мастер за 4Дня изготовил 48 купольных жередей за сколько дней он изготовит 96 таких ??ередей
Математика
Мастер за 4Дня изготовил 48 купольных жередей за сколько дней он изготовит 96 таких ??ередей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48:4=12( ж)- за 1 день 2) 96:12=8 ( дней)- за это время он изготовить 96 жеребец ответ: за 8 дней
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