Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из 4 кг снега при температуре -10 градусов по цельсию получить 4 кг кипятка

Физика
Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из 4 кг снега при температуре -10 градусов по цельсию получить 4 кг кипятка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=Q1+Q2+Q3 Q1= cл*mл*(t1-t2) Q2=l(лямбда)*mл Q3=cв*mл*(t3-t2) Q=cл*mл*(t1-t2)+l(лямбда)*mл+cв*mл*(t3-t2) Q=2100*4*10+332*10^3*4+4200*4*100=3092*10^3 Дж
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