Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из 4 кг снега при температуре -10 градусов по цельсию получить 4 кг кипятка

Физика

Какое количество теплоты необходимо затратить чтобы из 4 кг снега при температуре -10 градусов по цельсию получить 4 кг кипятка

Автор: Гость