Назовите 3 характерные черты северного возрождения.ПОЖАЛУЙСТА.!!!!!!!

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Назовите 3 характерные черты северного возрождения.ПОЖАЛУЙСТА.!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развитие элементов светского гуманистического мировоззрения развитие идей религиозного "обновления" большее влияние готического искусства
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