Какая особенность обнаруживается в образовании р.п. д.п. в.п. т.п. ед.ч.слова Господь

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Какая особенность обнаруживается в образовании р.п. д.п. в.п. т.п. ед.ч.слова Господь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Им.Госпо́дь — Р.Го́спода — Д.Го́споду — В.Го́спода — Тв.Го́сподом — Пр.Го́споде -  Может быть изменяется окончание 
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