Упростить (с+6) (6с-1) + (3с +2) (2с-5)

Алгебра
Упростить (с+6) (6с-1) + (3с +2) (2с-5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...=6c^2-c+36c-6+6c^2-15c+4c-10=12c^2+24c-16
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