Даша загадала трехзначное число. Все его цифры нечетные. Первая цифра больше втор??й, вторая больше третьей, а сумма всех трех цифр равна 11. Какое число загадала Даша?

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Поскольку Даша загадала трехзначное число - все цифры которого нечетные, то это могут быть только цифры 9, 7, 5, 3, 1 Еще из условия нам известно, что первая цифра больше второй, вторая больше третьей, значит на первом месте не может стоять цифра 3 или 1. Еще одним условием является то что сумма цифр рана 11, значит на первом месте не может стоять и цифра 9, т.к. 11-9=2 не получится из имеющихся цифр. Рассмотрим вариант с 7 на первом месте 751 7+5+1=13≠11 731 7+3+1=11 значит это число нам подходит Если на первом месте стоит 5, то 531 5+3+1=9≠11 не подходит. Значит остается только 1 вариант число 731. Ответ 731