Вычесли и запеши ответ брюки- расход нармотивно- 130 см по штучно,колличество 20 штук общий расход неизвестен
Математика
Вычесли и запеши ответ брюки- расход нармотивно- 130 см по штучно,колличество 20 штук общий расход неизвестен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
130×20=2600см=260м общий расход
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