Как найти периметр квадрата длинна которого 9 см
Математика
Как найти периметр квадрата длинна которого 9 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр - это сумма длин всех сторон.В нашем случае,это квадрат,длина которого равна 9 см.Отсюда и решение: 9+9+9+9=36 или 9x4=36.
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