По биологии!! Почему водная среда стабильна?
Биология
По биологии!! Почему водная среда стабильна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода обладает выталкивающей силой, её плотность больше чем у воздуха. По сравнению с водной средой в наземно - воздушной среде частые,резкие перепады температуры и поэтому водная среда более стабильна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Химия
Металлическую пластинку прокалили. Полученное вещество чёрного цвета разделили ??а две части. Одна часть при нагревании в токе водорода превратилас...
Русский язык