По биологии!! Почему водная среда стабильна?

Биология
По биологии!! Почему водная среда стабильна?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода обладает выталкивающей силой, её плотность больше чем у воздуха. По сравнению с водной средой в наземно - воздушной среде частые,резкие перепады температуры и поэтому водная среда более стабильна.
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