Из цифр 0 2 6 7 8 Составь самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Найдите разность полученных чисел в ответ запиши это разность каждую цифру можно использовать только один раз

Математика

Из цифр 0 2 6 7 8 Составь самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Найдите разность полученных чисел в ответ запиши это разность каждую цифру можно использовать только один раз

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