Из цифр 0 2 6 7 8 Составь самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Найдите разность полученных чисел в ответ запиши это разность каждую цифру можно использовать только один раз
Математика
Из цифр 0 2 6 7 8 Составь самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Найдите разность полученных чисел в ответ запиши это разность каждую цифру можно использовать только один раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САМОЕ БОЛЬШОЕ 87 САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ 20
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