Из цифр 0 2 6 7 8 Составь самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Найдите разность полученных чисел в ответ запиши это разность каждую цифру можно использовать только один раз

Математика
Из цифр 0 2 6 7 8 Составь самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Найдите разность полученных чисел в ответ запиши это разность каждую цифру можно использовать только один раз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
САМОЕ БОЛЬШОЕ 87 САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ 20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие страны посетил марко поло ? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!
Ответить
История
Как вы думаете, есть ли отличия между письмом древнего и современного Египта?
Ответить
Алгебра
С какой скоростью v (км/ч) должен идти поезд, чтобы расстояние 640км преодолеть за t ч ?Вычислите при t=8 t=10
Ответить
История
Как делали керамическую посуду древние люди
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова стряхнуться. срооооооооооооооооооооооооооооооооооо??оооооооооооооооооооооооооооооооооооочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить