Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700 м/с.Винтовка при отдаче приобритает скорость 1,6 м/с.Определите массу винтовки,если масса пули 10 г.(НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ИМПУЛЬС)

Физика
Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700 м/с.Винтовка при отдаче приобритает скорость 1,6 м/с.Определите массу винтовки,если масса пули 10 г.(НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ИМПУЛЬС)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропорцией:  x=700*0,01/1,6=4,375
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