Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700 м/с.Винтовка при отдаче приобритает скорость 1,6 м/с.Определите массу винтовки,если масса пули 10 г.(НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ИМПУЛЬС)

Физика

Из винтовки вылетает пуля со скоростью 700 м/с.Винтовка при отдаче приобритает скорость 1,6 м/с.Определите массу винтовки,если масса пули 10 г.(НЕ ИСПОЛЬЗУЯ ИМПУЛЬС)

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