Измени числа имен прилогательных, запиши их парами, указав число: Солнечный, кудрявая, высокое, чудесная, радостный.
Русский язык
Измени числа имен прилогательных, запиши их парами, указав число: Солнечный, кудрявая, высокое, чудесная, радостный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СолнечнЫЙ ( ед.ч) - солнечнЫЕ ( мн.ч.) кудрявАЯ ( ед.ч)- кудрявЫЕ ( мн.ч.) высокОЕ ( ед.ч)- высокИЕ ( мн.ч.) чудеснАЯ ( ед.ч)- чудеснЫЕ ( мн.ч.) радостнЫЙ ( ед.ч) - радостнЫЕ ( мн.ч.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти треугольник и ломаную линию, которая пересекает стороны этого треугольника : а ) в одной точке; б ) в двух точках; г ) в четырех точках.
Английский язык
Русский язык
Математика
Купили 10 мотков шерсти из 8 мотков связали свитер а из остальной шерсти-шарф.На сколько мотков меньше пошло на шарф чем на свитер?