Извесно что 2(а+1)(b+1)=(a+b)(a+b+2).найдите а^2+b^2

Алгебра
Извесно что 2(а+1)(b+1)=(a+b)(a+b+2).найдите а^2+b^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(а+1)(b+1)=(a+b)(a+b+2) 2(ab+a+b+1)=a ²+ab+2a+ab+b²+2b 2ab+2a+2b+2=a²+ab+2a+ab+b²+2b 2=a²+b² a²+b²=2 Ответ 2
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