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Реши уравнение x-1509=2356
Математика
Реши уравнение x-1509=2356
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-1509=2356 х=2356+1509 х=3865
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