Выпиши формы существительного дуб вместе со словами,от которых эти формы зависят.С помощью вопросов определи их падеж.

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Выпиши формы существительного дуб вместе со словами,от которых эти формы зависят.С помощью вопросов определи их падеж.

Автор: Гость