Выпиши формы существительного дуб вместе со словами,от которых эти формы зависят.С помощью вопросов определи их падеж.
Русский язык
Выпиши формы существительного дуб вместе со словами,от которых эти формы зависят.С помощью вопросов определи их падеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм...тут не всё написано...как мне тебе ответить? сфоткай полносьтю плез...
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