Решите систему a+b=12 и 2a+3b=39 Срочно 20 баллов!!!!!!!!

Алгебра
Решите систему a+b=12 и 2a+3b=39 Срочно 20 баллов!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A+b=12 2a+3b=39 выражаем а=12-b подставляем во второе выражение 2(12-b)+3b=39 24-2b+3b=39 b=15 a=12-15=-3
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