СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРА. Рассмотрите рисунки и напишите небольшой рассказ на тему "Что случилось с Васей". Употребите в тексте предлоги В, ДО, ИЗ, ПОСЛЕ и другие, а также союзы И, А.
Русский язык
СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРА. Рассмотрите рисунки и напишите небольшой рассказ на тему "Что случилось с Васей". Употребите в тексте предлоги В, ДО, ИЗ, ПОСЛЕ и другие, а также союзы И, А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася до школы был с настроением.В школе он научился многому и очень устал.Когда он вернулся из школы он был не в настроении,а утром у него было настроение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык
While Benji 's playing, I stop to take a photo of a butterfly. I'm thinking______posting the photo on Facebook, _____I hear Benji barking 1) A) th...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста мини сочинение. Срочно. Заранее спасибо. Если бы настоящей дружбы не было, то во всем мире царили погром и война… Но настоя...