СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРА. Рассмотрите рисунки и напишите небольшой рассказ на тему "Что случилось с Васей". Употребите в тексте предлоги В, ДО, ИЗ, ПОСЛЕ и другие, а также союзы И, А.

Русский язык

СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРА. Рассмотрите рисунки и напишите небольшой рассказ на тему "Что случилось с Васей". Употребите в тексте предлоги В, ДО, ИЗ, ПОСЛЕ и другие, а также союзы И, А.

Автор: Гость