СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРА. Рассмотрите рисунки и напишите небольшой рассказ на тему "Что случилось с Васей". Употребите в тексте предлоги В, ДО, ИЗ, ПОСЛЕ и другие, а также союзы И, А.

Русский язык
СОЧИНЕНИЕ-МИНИАТЮРА. Рассмотрите рисунки и напишите небольшой рассказ на тему "Что случилось с Васей". Употребите в тексте предлоги В, ДО, ИЗ, ПОСЛЕ и другие, а также союзы И, А.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вася до школы был с настроением.В школе он научился многому и очень устал.Когда он вернулся из школы он был не в настроении,а утром у него было настроение
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С краткой записей #6 спасибо
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